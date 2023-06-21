Talisca'dan Jorge Jesus sözleri

Anderson Talisca'dan Jorge Jesus'a övgü. Brezilyalı futbolcu, Jesus için ''Şimdiye kadar çalıştığım en iyi teknik direktördü.'' diye bahsetti.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, Fora de Jogo'ya konuştu.

Brezilyalı yıldız, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'tan övgüyle bahsetti.

"Benim için Portekiz'in en iyi teknik direktörü Jorge Jesus'tur. Şimdiye kadar çalıştığım en iyi teknik direktördü. O bir baba gibi. Sporcularla çılgınca bir iletişim kurma şekli var. Jesus, Brezilya Milli Takımı'nda çok iyi işler başarabilir. O çok çalışkan biri ve gerçek bir kazanan.''

Yıldız futbolcu Benfica döneminde Chelsea'ye transferiyle ilgili konuştu.

"Teklifin geldiği günün ardından antrenmanda Jesus ile karşılaştık. Bana, 'Seni keşfeden Mourinho değil benim' dedi. O dönem bu teklifi kabul edemezdim çünkü Benfica'ya transfer olalı sadece altı ay olmuştu. Ben de Benfica'da kalmayı tercih ettim."