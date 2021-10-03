Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taha Akgül'den Oslo'da bronz madalya
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.
Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası Milli Sporcular Norveç
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