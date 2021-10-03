Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray karşılaşması 3-2 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Galatasaray öne geçmeyi başardı. Feghouli'nin sağdan ceza sahasına ortasında Holmen'in uzaklaştırmak istediği top Mohamed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinde kontrol edip vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

10. dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan ceza yayı üzerine kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip ilk isabetli şutunda beraberliği yakaladı. Galatasaray defansında Berkan Kutlu'nun hatasında topu kapan Umar, ceza sahası sağında Sabo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içerisine ortasında, Pohjanpalo boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Soldan Boldrin'in kullandığı kornerde, Sabo topu ön direkte kafa ile arkaya aşırdı. Selim Ay'ın arka direkte kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top bir kez daha filelere gitti: 2-1.

45+5. dakikada Van Aanholt'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza sahası içerisine ortasına Mohamed'in ön direkte plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

56. dakikada Pohjanpalo'nun yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda sağ ayağı ile sert şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

60. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ara pasında Halil Dervişoğlu'nun Selim Ay'dan kurtulduktan sonra kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya vuruşunda, top yandan auta çıktı.

75. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan Ömer Bayram'ın ceza sahası içerisine ortasında, Muhamed boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-2.

78. dakikada sol taraftan Cemali Sertel'in uzun taç atışında Dokovic'in arkaya çevirdiği topa Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde ayağı ile meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

87. dakikada Çaykur Rizespor penaltı vuruşundan faydayanamadı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

90+9. dakikada Phiri'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Pohjanpalo'nun vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

90+11. dakikada Diagne'nin sağdan ceza sahsı içerisine ortasında, arka direkte Morutan topu boş kaleye gönderdi: 2-3.

Karşılaşma, sarı kırmızlıların 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.