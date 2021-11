1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sevinci yaşayan Claudio Taffarel, aktif kariyerini noktaladıktan sonra ise sarı-kırmızılıların kaleci antrenörlüğünü üstlenmişti.



Kaleci antrenörü kariyerini sürdüren Taffarel'in yeni durağı ise Liverpool oldu.



İngiltere Premier Lig ekibi, 55 yaşındaki Taffarel'in Brezilya Milli Takımı'nın yanı sıra Liverpool'da da görev alacağını duyurdu.

#LFC can announce a deal has been agreed for Claudio Taffarel to join the club’s first-team staff, with the Brazilian set to assume the role of goalkeeping coach.



The 55-year-old will join John Achterberg and Jack Robinson in working with the Reds’ ‘keepers.