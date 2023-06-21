Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.06.2023 10:10

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad N'Golo Kante'yi transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad N'Golo Kante'yi transfer etti

Al-Ittihad Kulübü, Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

UIuslararası basında, Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon avro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Ülkesinde Boulogne ve Caen formaları giyen Kante, İngiltere ekibi Leicester City'de Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıktan sonra 2016'da yaklaşık 35 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea'de birer Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Kante, bu sürede görev yaptığı Fransa Milli Takımı'nda ise 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Kante, Chelsea'de 269 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da son şampiyon Al-Ittihad, daha önce de Real Madrid'den Fransız golcü Karim Benzema'yı transfer etmişti.


ETİKETLER
Suudi Arabistan Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Ali Koç ile Arda Güler görüşmesi bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
İngiltere Maliye Bakanı enflasyonda düşüş görmek için 'sabır' istedi
11:23
Van'daki barajlar kritik seviyelere düştü
11:22
Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak
11:20
Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,8 oldu
11:16
Geçen yıl 65 yaş ve üstü kısıtlamasına takılan 35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklarda
11:12
Polonya "NATO'nun doğu kanadındaki en güçlü ordu" olmak için harcamalarını hızlandırdı
Sel çekildi, acı manzara ortaya çıktı
Sel çekildi, acı manzara ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Çocuğunu teslim alan anne saldırıya uğradı
Çocuğunu teslim alan anne saldırıya uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ