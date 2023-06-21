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Spor
AA 21.06.2023 09:55

Ali Koç ile Arda Güler görüşmesi bekleniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç yıldız Arda Güler görüşmesi bekleniyor.

Ali Koç ile Arda Güler görüşmesi bekleniyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı lansmanda Ali Koç ile Arda Güler, görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e 'çarşamba 1'de görüşürüz' dediği duyuldu.

Başkan Ali Koç, saat 13.00'de görüşeceği Arda Güler ile şartları konuşarak sarı-lacivertli ekipte kalması için ikna etmeye çalışacak. 

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