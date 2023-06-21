Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.06.2023 09:44

TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi

Olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

ETİKETLER
TFF Mehmet Büyükekşi
Sıradaki Haber
Barcelona ile şampiyonluk elde eden Sertaç Şanlı: Sonuna kadar hak ettik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
İngiltere Maliye Bakanı enflasyonda düşüş görmek için 'sabır' istedi
11:23
Van'daki barajlar kritik seviyelere düştü
11:22
Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak
11:20
Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,8 oldu
11:16
Geçen yıl 65 yaş ve üstü kısıtlamasına takılan 35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklarda
11:12
Polonya "NATO'nun doğu kanadındaki en güçlü ordu" olmak için harcamalarını hızlandırdı
Sel çekildi, acı manzara ortaya çıktı
Sel çekildi, acı manzara ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Çocuğunu teslim alan anne saldırıya uğradı
Çocuğunu teslim alan anne saldırıya uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ