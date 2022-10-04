Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın skor üretemediği ve birer puanla yetindiği Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 16 gol atıldı.

Süper Lig’de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemezken, futbolseverler kısır bir haftaya şahitlik etti. Alınan sonuçların ardından zirvede 4 takım 17 puanda yer alırken, Başakşehir’in 1 maçı eksiği bulunuyor.

Konuk olduğu Adana Demirspor’la golsüz berabere kalan Galatasaray’ın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırabildi.

Bu sezon stadındaki zemin çalışması nedeniyle şehir dışında oynayan Konyaspor ,ilk kez seyircisinin önüne çıktı. Ümraniyespor’u tek golle deviren yeşil-beyazlılar, bu sezon 4. kez 1-0 kazanırken, 7 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

Derbide gol sesi çıkmadı

Ligde bu sezonun en golcü takımları arasında olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, derbide Vodafone Park’ta karşılaştı. Beklenenin aksine iki takım da 90 dakikada gol atamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldılar.

Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 15’e yükseltirken, evindeki son 2 maçta 5 puan kaybetti. 1 maçı eksik Fenerbahçe ise haftayı 14 puanla 7. sırada kapattı.

Başakşehir’in serisi sona erdi

MKE Ankaragücü deplasmanına çıkan Medipol Başakşehir, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak puanını 17 yaptı. Turuncu-lacivertliler, Ankaragücü karşılaşmasında yediği golle bu sezon 595 dakika sonra kalesinde gol gördü.

Takımlar 2 golü geçemedi

Sezonun 8. haftasında 4 deplasman takımı galip gelirken, bu müsabakaların hepsi de 2-1’lik sonuçla tamamlandı.

Kayseri’de 1-0 geriye düşen Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle haftayı 3 puanla kapattı. Hatayspor’un başında ilk lig maçına çıkan teknik direktör Volkan Demirel, Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, güney ekibinin bu sezon aldığı ilk galibiyet oldu.

Haftanın kapanışında İstanbul derbisi yaşandı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek 8 puana ulaştı. Kırmızı-siyahlıların galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Süper Lig’de 8 hafta sonunda Sivasspor ve Ümraniyespor henüz galibiyetle tanışamadı.