Süper Lig'deki dev mücadele başladı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele TRT Radyo 1’den naklen yayınlanıyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
17. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Sarı lacivertliler 10 kişi kaldı.
Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.
Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Fenerbahçe maçını kazanması halinde galibiyet serisini 6 maça çıkaracak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius.
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