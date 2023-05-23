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Spor
TRT HABER / AA 23.05.2023 11:05

Süper Lig'de zirvede ve küme hattında heyecan arttı

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı geride kaldı. Lider Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, Hangi Kredi Ümraniyespor lige veda eden ilk takım oldu.

Süper Lig'de zirvede ve küme hattında heyecan arttı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı. Oynanan 7 maçın sadece biri golsüz sona erdi, futbolseverler 20 kez filelerin sarsılmasına tanıklık etti.

Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor haftayı 3-0 hükmen galip tamamladı. Arabam.com Konyaspor ise haftayı maç yapmadan geçti.

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşısında hata yapmadı. Evinde rakibini 2-0 yenen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Okan Buruk'un öğrencileri, MKE Ankaragücü'nü yenmesi halinde 23'üncü kez mutlu sona ulaşacak. Galatasaray, diğer durumlarda ise Fenerbahçe'nin alacağı sonucu bekleyecek.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş tam gaz

İyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, Adana Demirspor engelini de aşmayı başardı. Sahadan 4-1 galip ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, 2'si hükmen olmak üzere üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

13 maçtır kaybetmeyen siyah beyazlılar, bu süreçte 35 puan topladı. Adana Demirspor ise bu sezon ligde evinde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Kötü gidişe dur diyemeyen iki ekibin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor moral buldu

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek moral buldu. Bordo mavililer, Nenad Bjelica yönetimindeki 2'nci galibiyetini elde etti.

Evinde Corendon Alanyaspor'a 4-0 yenilen Yukatel Kayserispor ise son dönemde aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekledi.

Çağdaş Atan'ın ekibi, son 6 karşılaşmada, hükmen kazandığı Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla birlikte sadece 5 puan elde etti. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri ise 2 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Düşme hattında heyecan arttı

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Evinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Hangi Kredi Ümraniyespor ise lige veda eden ilk takım oldu. İstanbul ekibi, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselmişti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-İstanbulspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-4

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-0

HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-4

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

Puan durumu

Süper Lig'de zirvede ve küme hattında heyecan arttı

36. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Haftanın programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Stadı henüz açıklanmadı)​​​​​​​

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