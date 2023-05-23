Kerem Aktürkoğlu skor katkısıyla göz dolduruyor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, bu sezon başarılı oyunuyla beğeni topluyor. 32 lig maçında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Kerem Aktürkoğlu, ligde maç kaçırmadı. Kupada ise 5 mücadelenin 4'ünde sahada yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu, hücumdaki etkili futboluyla ön plana çıktı. Milli oyuncu, ligde 9 kez fileleri havalandırdı, 7 kez de gol pası verdi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. 24 yaşındaki futbolcu, 32 lig maçında 16 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

Kerem; sarı kırmızılı kulüpteki ilk sezonunda 8, ikinci sezonunda ise 15 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

