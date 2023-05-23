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Spor
TRT SPOR 23.05.2023 10:56

Kerem Aktürkoğlu skor katkısıyla göz dolduruyor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, bu sezon skor katkısıyla göz dolduruyor. Ligde 7 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, en skorer sezonunu geçiriyor.

Kerem Aktürkoğlu skor katkısıyla göz dolduruyor
[Fotograf: AA]

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, bu sezon başarılı oyunuyla beğeni topluyor. 32 lig maçında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Kerem Aktürkoğlu, ligde maç kaçırmadı. Kupada ise 5 mücadelenin 4'ünde sahada yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu, hücumdaki etkili futboluyla ön plana çıktı. Milli oyuncu, ligde 9 kez fileleri havalandırdı, 7 kez de gol pası verdi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. 24 yaşındaki futbolcu, 32 lig maçında 16 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

Kerem; sarı kırmızılı kulüpteki ilk sezonunda 8, ikinci sezonunda ise 15 gole doğrudan katkı sağlamıştı.
 

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