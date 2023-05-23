Fenerbahçe ile Sivasspor kupada final için sahaya çıkacak

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor yine final istiyor

Tarihinde ilk kez geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve bu sezon da aynı kulvarda yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında Fenerbahçe'yi yenerek adını yeniden finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, bu sezon organizasyona 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini 5-2 yenerek kupanın dışına itti.

Son 16 turunda Bursa ekibi Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olan kırmızı-beyazlılar, sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Sivas ekibi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı yarı final ilk maçında rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.