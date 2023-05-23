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Spor
AA 23.05.2023 10:20

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi 24 Mayıs Salı günü başlayacak.

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı yaşanacak

Kupayı son olarak 2013'te müzesine götüren Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

25 Mayıs Perşembe günü yapılacak diğer yarı final rövanşında ise Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-0 üstünlük kurduğu MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kupada yarı final rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

24 Mayıs Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) (0-0)

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman) (0-1)

ETİKETLER
Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir
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