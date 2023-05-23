Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı yaşanacak

Kupayı son olarak 2013'te müzesine götüren Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
25 Mayıs Perşembe günü yapılacak diğer yarı final rövanşında ise Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-0 üstünlük kurduğu MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Kupada yarı final rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
24 Mayıs Çarşamba:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) (0-0)
25 Mayıs Perşembe:
20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman) (0-1)