Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak.
Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programı şu şekilde:
14 Ağustos Cuma:
21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
16 Ağustos Pazar:
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)