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Spor
TRT SPOR 07.07.2026 21:07

Arjantin çeyrek finale adını yazdırdı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı uzatmada bulduğu golle 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Mısır Dünya Kupası'na veda etti.

Arjantin çeyrek finale adını yazdırdı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır, karşı karşıya geldi.

Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı uzatmada bulduğu golle 3-2 mağlup edip çeyrek finale adını yazdırdı.

Mısır 15. dakikada Yasser Ibrahim ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Arjantin'de Messi'nin 21. dakikada penaltı vuruşunu Mosrafa Shobeir çıkardı.

Mısır 67. dakikada Zico'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Arjantin 79. dakikada Romero'nun attığı golle farkı 1'e indirdi. Arjantin 83. dakikada Messi'nin attığı golle eşitliği yakaladı.

90+2'de Enzo Fernandes'in attığı golle Arjantin skoru 3-2'ye getirip müthiş bir geri dönüşe imza attı. Arjantin bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırırken, Mısır Dünya Kupası'na veda etti.

 

 

 

 

 

 

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