Süper Lig'de ve 1. Lig'de ilk yarı sona eriyor27 Aralık 2019 Cuma 09:28 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 09:31
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arasına girilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
27 Aralık Cuma:
28 Aralık Cumartesi:
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
TFF 1. Lig
27 Aralık Cuma:
28 Aralık Cumartesi:
16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)
Kaynak: AA