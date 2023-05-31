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Spor
AA 31.05.2023 13:02

Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Haziran Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)

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