Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Haziran Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)