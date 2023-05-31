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Spor
AA 31.05.2023 12:51

"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışının tanıtımı yapıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-11 Haziran'da Kırıkkale'de düzenlenecek Road Race Kırıkkale 2.2 bisiklet yarışının tanıtımı gerçekleştirildi.

"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışının tanıtımı yapıldı
[AA arşiv]

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sporun bireysel hayatta insana zindelik verdiğini ve insanın ömrünü uzattığını söyledi.

Tekbıyıkoğlu, sporun şehirler için de önemli olduğunu vurguladı.

"Bir şehir ne kadar büyük organizasyona ev sahipliği yapıyorsa aslında o şehrin ne kadar mütekamil olduğunu gösterir. Organizasyonun şehrimize çok büyük katkısı var. Parasal kısmı bir tarafa, insanımızın böyle uluslararası bir organizasyona gözü temas edecek, müşahitlik yapacak."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da yarış dolayısıyla bazı yolların kapatılmasının ve 3-5 saatlik sıkıntının kimseyi üzmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışının tanıtımı yapıldı

"Bisiklet turizminin getirdiği gelir 44 milyar euro"

Müftüoğlu, Paris'te bisiklet yarışı dolayısıyla 24 saat şehrin merkezinin kapatıldığına dikkat çekti.

"Bununla birlikte inanılmaz şekilde turist alıyor ve para kazanıyor. En önemlisi de ülkemizi bisikletten daha iyi tanıtabilecek branş yok. Futbol maçında sahayı gösteriyor ama bisiklet yarışında ise yüzlerce kilometre şehrin veya bölgenin neresini istiyorsanız gösteriyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sayesinde ülkemizin tanıtımına inanılmaz katkı sağladığımızı biliyorum. Avrupa Birliği'nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki araştırmasına göre, bisiklet turizminin getirdiği gelir 44 milyar avro. Bu resmi bir araştırma."

"Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenecek ve 12 ülkeden 84 sporcu, Türkiye'den de 8 takım ve 56 sporcunun davet edildiği yarışma, "elit erkekler" ve "genç erkekler" kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, yarışların son gününde halk turu da yapılacak.

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