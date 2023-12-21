Süper Lig'de son durum

Lider Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçen Galatasaray da 43 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ise yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

Sonuçlar

RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: 3-1

Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4

Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Pendikspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-1

Puan durumu

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 16 14 1 1 44 14 30 43 2.GALATASARAY 16 14 1 1 32 9 23 43 3.MONDİHOME KAYSERİSPOR 16 8 5 3 24 18 6 29 4.TRABZONSPOR 15 8 2 5 27 19 8 26 5.BEŞİKTAŞ 16 8 2 6 23 22 1 26 6.ÇAYKUR RİZESPOR 16 7 4 5 20 21 -1 25 7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 16 6 6 4 29 21 8 24 8.BITEXEN ANTALYASPOR 16 6 6 4 22 17 5 24 9.KASIMPAŞA 16 6 4 6 27 31 -4 22 10.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 4 7 5 24 22 2 19 11.MKE ANKARAGÜCÜ 16 4 7 5 21 21 0 19 12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 16 5 3 8 18 21 -3 18 13.EMS YAPI SİVASSPOR 16 4 6 6 19 27 -8 18 14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 16 4 5 7 18 15 3 17 15.CORENDON ALANYASPOR 16 4 5 7 15 24 -9 17 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 16 5 1 10 17 27 -10 16 17.TÜMOSAN KONYASPOR 16 3 6 7 16 22 -6 15 18.YILPORT SAMSUNSPOR 16 4 3 9 18 26 -8 15 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 16 3 4 9 17 38 -21 13 20.İSTANBULSPOR 15 2 2 11 11 27 -16 8

18. hafta

23 Aralık Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)