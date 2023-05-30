Süper Lig'de şampiyon belli oldu

Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti

Ligin 36. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın üçünde ev sahibi takım kazandı, dördünden konuk ekipler galip ayrıldı. Bu maçlarda toplam 22 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 36. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: 2-4

İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 2-0

NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.

Puan durumu

Ligin 36. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 34 26 4 4 77 27 50 82 2.FENERBAHÇE A.Ş. 34 24 5 5 84 39 45 77 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 34 22 8 4 70 31 39 74 4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 34 19 9 6 72 41 31 66 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 34 16 8 10 48 34 14 56 6.TRABZONSPOR A.Ş. 34 16 6 12 58 50 8 54 7.ARABAM.COM KONYASPOR 34 12 13 9 45 37 8 49 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 34 15 4 15 54 59 -5 49 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 34 12 11 11 71 62 9 47 10.KASIMPAŞA A.Ş. 34 12 7 15 43 53 -10 43 11.CORENDON ALANYASPOR 35 11 8 16 53 65 -12 41 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 35 11 7 17 45 53 -8 40 13.MKE ANKARAGÜCÜ 34 11 6 17 41 51 -10 39 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 10 8 16 43 53 -10 38 15.İSTANBULSPOR A.Ş. 34 10 5 19 40 63 -23 35 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 34 8 10 16 39 60 -21 34 17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 34 7 9 18 47 59 -12 30 18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 34 6 7 21 31 66 -35 25 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 34 6 5 23 19 77 -58 23

Gelecek haftanın programı:

3 Haziran Cumartesi

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)