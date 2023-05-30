Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 30.05.2023 22:27

Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Siyasiler, sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayımladı.

Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Sarı kırmızılı ekip deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sezona iki hafta hala 23'üncü şampiyonluğunu garantiledi.

Galatasaray 23. şampiyonluğunu kazandı
Galatasaray 23. şampiyonluğunu kazandı

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Şentop, yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

"Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik ediyor, taraftarlarını ve Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum" sözlerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci paylaşımında, "Şampiyon Galatasaray! Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Şampiyonu Galatasaray’ı, taraftarını ve camiasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Galatasaray Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop
Sıradaki Haber
Galatasaray 23. şampiyonluğunu kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:40
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
22:37
Kevin McCarthy, Biden'la ilgili belgeyi sağlamazsa FBI Direktörü'nü sorumlu tutacağını bildirdi
22:31
ABD'den Kosova'ya ülkenin kuzeyindeki eylemlere ilişkin yaptırım sinyali
22:38
Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'dan, Elon Musk'a "iş yapmaya açığız" mesajı
22:18
NATO'nun Kosova'ya göndereceği ilave asker sayısı 700 olarak açıklandı
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 sivil yaralandı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 sivil yaralandı
FOTO FOKUS
Çek çekin içine balıklama atladı, yine de polisten kaçamadı
Çek çekin içine balıklama atladı, yine de polisten kaçamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ