Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Sarı kırmızılı ekip deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sezona iki hafta hala 23'üncü şampiyonluğunu garantiledi.

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Şentop, yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik ediyor, taraftarlarını ve Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum" sözlerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci paylaşımında, "Şampiyon Galatasaray! Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Şampiyonu Galatasaray’ı, taraftarını ve camiasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.