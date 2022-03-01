Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta 66 puanlı Trabzonspor’un liderliği ile geçilirken, oynanan 10 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı.

6 ev sahibi, 3 deplasman ekibinin 3 puanla ayrıldığı haftada Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı. Süper Lig’in 26. haftasında hakemler tarafından 12 kez penaltı kararı verilirken bu hafta da 8 penaltı verildi.

Gol düelloları yaşandı

Haftanın en gollü karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti.

Galatasaray-Çaykur Rizespor (4-2) ve Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (5-1) maçlarında da 6’şar gol atıldı.

Gol düellosuna sahne olan diğer maçlarda ise Trabzonspor, Beşiktaş ve Altay rakiplerini 3-2’lik skorlarla mağlup etti.

[Fotoğraf: İHA]

Zirvede puan farkı 17

Ligde haftalardır lider konumda yer alan Trabzonspor, sahasında ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı maçta Yukatel Kayserispor’u 90+8. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek puanını 66’ya çıkardı.

Hafta içi erteleme maçında Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Konyaspor, hafta sonu da Alanyaspor deplasmanında farklı kaybederek zirve yolunda büyük yara aldı.

Yeşil-beyazlılar son 4 karşılaşmada 11 puan kaybetti. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir sahasında VaVacars Fatih Karagümrük’e 2-1 kaybederken Adana Demirspor ise Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

3 büyükler bu hafta da kazandı

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen haftanın ardından bu hafta da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler üst üste 3. galibiyetini elde ederken puanını da 46’ya çıkararak averajla 4. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar gol düellosuna sahne olan maçta Demir Grup Sivasspor’u 3-2 mağlup ederken 44 puanla haftayı 6. sırada tamamladı.

6 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta İzmir’de sona erdiren sarı-kırmızılar ise 35 puana ulaşarak rahat bir nefes aldı. Galatasaray 35 puanla 12. sırada yer alıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Küme düşme hattında son durum

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda yer alan 4 takım dan 3’ü haftayı mağlubiyetle kapattı. Son galibiyetini 22 Ekim’de Altay’a karşı alan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile galibiyet hasretini 17 maça çıkarırken, 17 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

İstanbul’dan puansız dönen Rizespor 23 puanla 19. sıraya gerilerken, İzmir ekibi Altay 3 puanla kapattığı haftada puanını 25’e yükseltti. Giresun’dan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Göztepe üst üste 4. yenilgisini alırken 27 puanda kaldı.

Karadeniz temsilcisi ise 6 maç aranın ardından aldığı galibiyetle 29 puana ulaşarak küme düşme hattından çıkmayı başardı.

[Fotoğraf: İHA]

Gol krallığında 4 isim zirvede

Ligde haftalardır 12 golle gol krallığında zirvede yer alan Aleksandar Pesic, son 5 maçta sakatlığından ötürü takımını yalnız bıraktı.

Trabzonspor’un liderliğinde önemli rol oynayan Andreas Cornelius son 5 maçta 1 gol atsa da toplamda 12 golü bulunuyor.

Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi, Yeni Malatyaspor maçında yaptığı hattrick ile gol sayısını 12’ye çıkardı. 12 golle listenin başında yer alan bir diğer isim ise Kasımpaşa’nın forveti Umut Bozok.

Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına 3 puan kazandıran isimlerin başında gelen Michy Batshuayi gol sayısını 11’e çıkarırken; Mame Thiam ise Trabzonspor maçında attığı golle 10. golüne imza attı.

Ligde 10 golü bulunan diğer isimler ise; Mame Diouf (Hatayspor), Mario Balotelli ve Britt Assombalonga (Adana Demirspor).

Sonuçlar

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-2

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-3

Altay-Gaziantep FK: 3-2

GZT Giresunspor-Göztepe: 3-1

Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 5-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 4-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

Ligde 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

28. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Mart Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)