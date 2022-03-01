Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyon bünyesinde faaliyet gösteren sporcu sayısını artırmayı ve kulüpleri güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kerim Vural, federasyon yönetimi olarak, "duyurulmaya" çok önem verdiklerini vurguladı.

"İşitme engelli toplumunun sadece sportif manada değil genel sorunlarını, meselelerini duyurmak istiyoruz. Sportif başarıların kamuoyunda yeterince yer almadığını düşünüyoruz. Temel meselemiz işitilebilmek. Biz bunu sloganlaştırdık, sesimizi sporla duyurmak istiyoruz. Yani işitme engelliler seslerini sporla duyurmak istiyor. Dünyada aldığımız başarılarla sesimizi duyuyoruz ama bunun karşılığını ülkemiz kamuoyunda göremiyoruz."

Kerim Vural, Türkiye'de işitme engelli 3 milyon insanın olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye'de 3 milyon işitme engeli insanın varlığından bahsediyoruz. Gençleri, evde duran, evden çıkmamışların tamamını spora kazandırmak istiyoruz. İşitme engeli okulları aslında bizim sporcu havuzumuz. 50 tane işitme engelli okulumuz var. Sporcu sayımızı artırmak için bu okulları tarayacağız ve gerekli çalışmaları yaparak faal sporcu sayımızı artıracağız. 3 milyon işitme engellinin bir milyonunu spora kazandırma hedefimiz var, hayalimiz var." diye konuştu.

Kerim Vural, federasyon bünyesinde 24 branşta faaliyetler yapıldığını, 18 bine yakın lisanslı sporcu sayısını 1 milyona ulaştırmayı istediklerini dile getirdi.

Vural, spor yapmayan işitme engelli bireyi çok kısa zamanda spora kazandırabildiklerini aktardı.

"İşitme engelli birey evdeyse evine, okuldaysa okuluna gidip anlatmamız lazım. Önüne de bir kaç tane başarılı olmuş kişi yani iyi örnek koymalıyız. Bunu yaptığımız da her branşta talep oluyor."

Deaflympics'in önemi

Türkiye'de kamuoyunun İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) öneminin farkında olmadığı eleştirisini yapan Kerim Vural, "Türkiye kamuoyu bu olimpiyatın ne olduğunun farkında değil. Bu dünyada yapılan en büyük üçüncü spor organizasyondur." dedi.

Vural, 24. Deaflympics'in 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da yapılacağına işaret etti.

"Biz 2017'de buna Samsun'da ev sahipliği yaptık. Bu organizasyona 96 ülke 3 bin 500 sporcu geldi. Devasa bir organizasyon yapıldı. Deaflympics'i yapan bir ülke normal olimpiyatı güle oynaya yapar. Çünkü burada iletişimle ilgili temel bir melese var. Duymayan kişilerle devasa bir organizasyon yapıyorsunuz."

Kerim Vural, Türkiye'nin 23. Deaflympics'i 46 madalyayla 4. sırada tamamladığını hatırlattı.

"Voleybol milli takımımız, hentbol milli takımımız, futbol milli takımımız olimpiyat şampiyonu oldu. Bunlar çok önemli başarılar. Brezilya'ya da iddialı gideceğiz. Takım ve bireyselde 63 madalya hedefimiz var. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz."