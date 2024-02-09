Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Bugün:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

Bugün:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: Feridun Daldaş

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Erkan Özdamar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün

19.00 Altay-Erzurumspor FK: Burak Olcar

11 Şubat Pazar:

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: İlker Yasin Avcı

16.00 Boluspor-Kocaelispor: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu