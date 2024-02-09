Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
10 Şubat Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
11 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
12 Şubat Pazartesi:
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Futbolda Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: Feridun Daldaş
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Erkan Özdamar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
19.00 Altay-Erzurumspor FK: Burak Olcar
11 Şubat Pazar:
13.30 Adanaspor-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: İlker Yasin Avcı
16.00 Boluspor-Kocaelispor: Oğuzhan Uğurlu
19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu