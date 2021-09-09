Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 13:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. 12 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
11 Eylül Cumartesi
17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)
17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)
20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)
20:00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)
12 Eylül Pazar
17:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)
17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)
20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)
20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)
13 Eylül Pazartesi
20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)
20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)
Etiketler: Galatasaray Süper Lig Trabzonspor
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