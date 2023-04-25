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Spor
AA 25.04.2023 06:49

Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta oynanan 3 maçla sona erdi.

Süper Lig'de görünüm

Ligde zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Lider Galatarasay 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.

Sonuçlar

HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3

Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3

Puan durumu

Ligde sona eren 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de görünüm

32. haftanın programı

Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

28 Nisan Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

30 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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