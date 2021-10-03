Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de görünüm
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi. Ligde 8. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep-Altay: 4-1
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3
Etiketler: Süper Lig
Sıradaki Haber
Taha Akgül'den Oslo'da bronz madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz