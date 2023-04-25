Süper Lig'de gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftası gollü maçlara sahne oldu. Futbolseverler oynanan karşılaşmalarda birbirinden güzel golleri izleme şansı yakaladı. Zirve yarışında mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe sahalarında aldığı beraberliklerle haftayı 1 puan ile kapatarak kritik haftada değerli 2 puan bırakırken, Beşiktaş ise 3 puanı 2 golle aldı.

Daha önce Spor Toto Süper Lig'de 21-22 sezonunun 27'nci haftasında 44 gol atılırken, bu sezon Süper Lig'in 31'inci haftasında ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarında alınan hükmen 3-0'lık galibiyetler ile birlikte toplamda 40 golle 22-23 sezonun en çok gol atılan haftası oldu.

Galatasaray'dan kritik puan kaybı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında son haftaların formda ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı ve iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı. Hızlı başlayan karşılaşmada 3'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Hemen ardından reaksiyon gösteren İstanbul ekibi Karagümrük'te, 18'inci dakikada eski bir Galatasaraylı oyuncu Diagne sahne aldı.

Gollere devam eden İstanbul ekibi, 26 ve 30'uncu dakikalarda Borini'nin attığı goller ile farkı 2'ye çıkardı. Devrenin bitimine doğru 45+1'inci dakikada Galatasaray'da penaltıdan Oliviera golü atarak devreye ev sahibi ekip 3-2 geride girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi, bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. Sakatlığı dolayısıyla karşılaşmada yedek oturan Icardi, oyuna sonradan girerek 67'nci dakikada penaltıdan yararlanamadı. Oyunun son bölümlerinde ise baskısını arttıran ev sahibi ekip, 80'inci dakikada Boey'in attığı golle umutlandı: 3-3. Golden sonra maçın kalan bölümünde daha önde oynayan Galatasaray, 3 puan için savaşsa da karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından zirve yarışında önemli bir puan kaybeden Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 4'üncü beraberliğini alarak puanını 70'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise ligde 11'inci beraberliğini aldı ve 41 puanla 9'uncu sıraya geriledi.

Fenerbahçe fırsat tepti

Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak elindeki fırsatı tepti. Galatasaray'ın Karagümrük'e 1 puan bırakmasının ardından Fenerbahçe, bu avantajını kullanamadı. Karşılaşmayı beraberlik ile tamamlayan Sarı-lacivertli ekip, sezonun en kritik döneminde ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e indiremedi. Karşılaşmanın başında baskılı oyun sonuç vererek Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler 25'inci dakikada attığı golle takımını devreye 1-0 önde götürdü. Bu gol aynı zamanda genç oyuncunun Fenerbahçe formasıyla ilk açılış golü oldu.

İkinci yarıda da etkili oyununa devam eden Fenerbahçe, 51'inci dakikada yine genç oyuncusu Arda Güler'in uzaktan attığı harika golle 2-0'ı buldu. 6 dakika sonra İstanbulspor gole reaksiyon göstererek penaltı kazandı ve 57'nci dakikada Ethemi'nin bulduğu golle umutlandı: 2-1. Farkı 1'e indiren İstanbul ekibi, golden sonra dengeli oyunun meyvesini alarak 66'ncı dakikada Ethemi'nin şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-2. Karşılaşmada ön alan baskısıyla kritik bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 71'inci dakikada Valencia'nın asistinde Pedro topu ağlara gönderdi ve Sarı-lacivertli ekip karşılaşmada tekrar önce geçti: 3-2. Uzatma dakikaları oynanırken baskısını arttıran İstanbulspor'da 90+6'ncı dakikada Eze sahneye çıktı ve Fenerbahçe'nin 3 puanına engel oldu: 3-3. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 4'üncü beraberliğini alarak puanını 64'e çıkardı. İstanbulspor cephesi ise 5'inci beraberliğini alarak 29 puanla 15'inci sırada kaldı.

Beşiktaş rahat kazandı

Beşiktaş, Süper Ligin 31'inci haftasında Ümraniyespor'a konuk oldu. Ümraniye Hekimbaş Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlı ekip 2-0 kazanarak zirve mücadelesinde kritik deplasmandan 3 puan çıkardı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Redmond ve 71'inci dakikada Aboubakar kaydetti. Bu maçla birlikte son 9 maçında mağlup olmayan Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından ligdeki 18'inci galibiyetini alarak puanını 62'ye çıkardı ve yerini korudu. Düşme hattındaki Ümraniyespor cephesi ise Recep Uçar ile yolların ayrılmasından sonra Mustafa Er ile çıktığı ilk maçında yenilgiyle tanıştı. Ümraniyespor, bu sezonki 16'ncı mağlubiyetini alarak haftayı 18'inci sırada kapattı.

Adana Demirspor'dan puan rekoru

Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor'u 5-3 ile geçti. Bol gollü geçen maçta Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 27'nci dakikada Cherif Ndiaye, 32'nci dakikada Belhanda, 45+6'ncı dakikada Yusuf Sarı ve 52'nci dakikada penaltıdan Onyekuru kaydederken, Kayserispor'un golleri ise 24, 30 ve 45+4'üncü dakikada Thiam'dan geldi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor, ligdeki 16'ncı galibiyetini alarak 57 puanla 4'üncü sırada kaldı. Kayserispor ise 13'üncü mağlubiyetini alarak 45 puanla 7'nci sırada haftayı kapattı. Öte yandan Adana Demirspor, aldığı bu galibiyet sonrası Süper Lig'de kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaşmış oldu. İç sahada da 11'inci galibiyetini alan mavi şimşekler, evinde oynadıkları maçta henüz mağlup olmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında alınan skorlar şu şekilde:

Ümraniyespor - Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa - Konyaspor: 1-2

Adana Demirspor - Kayserispor: 5-3

Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-3

Giresunspor - Başakşehir: 2-4

Antalyaspor - Sivasspor: 1-2

Fenerbahçe - İstanbulspor: 3-3