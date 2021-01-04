Süper Lig'de 16. hafta itibariyle, Fransa liglerinde forma giymiş futbolcuların performansları dikkat çekiyor. Yıldız isimler, sergiledikleri oyunla, takımlarının kalitelerini yukarı çeken unsunlar olmayı başardılar.

Tabelada Fransa rüzgarı

Fransa'nın Bordeaux takımından Atakaş Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza, attığı 9 golle krallık yarışının zirvesinde bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Geçtiğimiz sezon, Feirense formasıyla gol sevinci yaşayamayan Boupendza, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, 8 golle Boupendza'yı takip ediyor. Avrupa liglerine Fransa'nın Valenciennes ve Lorient takımlarıyla "merhaba" diyen Aboubakar, 2016-2017 sezonunda, bir yıllığına kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta, resmi maçlarda 19 gol kaydetmeyi başarmış ve bir de şampiyonluk yaşamıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Siyah-beyazlıların, Monaco ve Lyon formalarını terletmiş yıldızı Rachid Ghezzal de asist krallığında zirvede bulunuyor.

Galatasaray, forvet hattını Ligue 1'de forma giymiş yıldızlara emanet etti. Takımlarının en golcü iki futbolcusu olmayı başaran Mbaye Diagne (Ajaccio) ve Radamel Falcao (Monaco), toplamda 11 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdiler.

Çaykur Rizespor forması giyen Loic Remy ve Gaziantep FK formasını terleten Kevin Mirallas, bu sezon adım attıkları Süper Lig'de, takımlarının hücum güçlerinin önemli bir parçası olmayı başardılar.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Son olarak Lille'de boy gösteren Remy, 2004-2013 yılları arasında 4 farklı Ligue 1 takımında oynamış, Mirallas da Lille ve Saint-Etienne'de top koşturmuştu.

Demir Grup Sivasspor'un, son olarak Toulouse'da forma giyen yıldızı Max Gradel ve 2018-2019 sezonunu Caen'de tamamlayan Fayçal Fajr de, geçmişinde Fransa'da top koşturmuş ve Süper Lig'e etkili bir giriş yapmış isimler arasında yer alıyor.

Listeye, Gençlerbirliği'den Daniel Candeias (Metz) ve Blackburn serüveninden önce Fransa'da Montpellier, Lens, Le Havre ve Caen'de oynamış Kasımpaşalı Fode Koita da, attıkları 4'er golle dahil olmayı başardılar.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Savunma hatlarına Ligue 1 dopingi

Süper Lig'de son 4 maçını gol yemeden kazanan lider Beşiktaş, beklerini Ligue 1 tedrisatından geçmiş futbolculara emanet etti.

Uzun yıllar Fransa'nın Troyes takımında forma giyen Fabrice N'Sakala ve Dijon'da gösterdiği performansla futbol sahnesine giriş yapan Valentin Rosier, son dönemde siyah-beyazlı ekibe hücumda da katkıda bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Marcel Tisserand, Bundesliga serüveninden önce, altyapısından çıktığı Monaco da dahil olmak üzere 3 farklı Ligue 1 takımında ter döktü.

Demokratik Kongo milli takımında da Galatasaray'ın yıldızı Christian Luyindama ile beraber oynayan Tisserand, bu sezon 1 gol ve 1 asistlik hücum katkısı sağlamayı başardı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir'in yeni transferi Rafael, Devler Ligi'nde gösterdiği performansla övgüleri kendine çekti.

[Fotoğraf: AA]

Beş yıl boyunca Fransa'nın Lyon takımının formasını terleten Rafael, lacivert-turunculuların 2-1 kazandığı Manchester United karşılaşması başta olmak üzere, Avrupa sahnesinde ortaya koyduğu oyunla takdir topladı.

Sezonun geride kalan diliminde sergilediği performansla şampiyonluk adaylarından biri haline gelen Aytemiz Alanyaspor, savunmasının soluna François Moubandje'yi transfer etti.

6 yıl boyunca Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Moubandje, Akdeniz ekibiyle çıktığı 12 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı. Aytemiz Alanyaspor, Moubandje'nin forma giydiği karşılaşmaların 7'sinde kalesini gole kapattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Savunmada istatistiklerinde ligin zirve takımlarına kafa tutan Atakaş Hatayspor, sol beke Fransa'nın Saint-Etienne takımından Alexandros Katranis'i transfer etti.

Takımıyla 7 maça çıkan Katranis, bu maçlarda 2 kez arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı. Atakaş Hatayspor, Katranis'in forma giydiği lig maçlarında kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Gol kralları Fransa'da parladı

Süper Lig'de son 4 sezonun 3'ünde gol krallığına, Fransa liglerinde forma giymiş yıldızlar ulaştı.

2016-2017 sezonunda, Alanyaspor çatısı altında tacı giyen Vagner Love (Monaco), aynı yıl Marsilya'da sergilediği etkileyici performansın ardından geldiği Galatasaray'da taraftarların sevgilisi olan Bafetimbi Gomis ve 2018-2019 sezonunda, hem Kasımpaşa hem de Galatasaray formalarını giyen Mbaye Diagne (Ajaccio), Fransa liglerinde ter dökmüşlerdi.

Son 15 yılın gol krallarından Milan Baros (Lyon), Ariza Makukula (Nantes) ve Aatif Chahechouhe (Nancy) da, kariyerlerinin bir bölümünde Ligue 1'de boy gösterdiler.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, forvet hattını Demba Ba ve Enzo Crivelli'ye emanet etmişti.

Fransa'nın Rouen takımıyla Avrupa serüvenine başlayan Demba Ba ve Caen serüveni sonrası kariyerinde ilk kez Fransa dışına çıkan Crivelli, toplamda 24 gol kaydederek şampiyonlukta önemli pay sahibi oldular.

Kapanışı 22 golle yapan eski Metz'li Papiss Cisse, Gençlerbirliği'nin Montpellier'den transfer ettiği Giovanni Sio, yine Montpellier döneminin ardından Türkiye'ye adım atan ve Sivasspor'la harika bir sezon geçiren Mustapha Yatabare ve Galatasaray'a Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru da, yolu Fransa'dan geçmiş Süper Lig yıldızları olarak kayıtlara geçtiler.