Süper Lig'de dev mücadele
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, bugün lider Trabzonspor'u ağırlayacak. İşte zorlu mücadelenin muhtemel 11'leri...
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.
Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Fenerbahçe maçını kazanması halinde galibiyet serisini 6 maça çıkaracak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz, Manolis Siopis, Berat Özdemir, Edin Visca, Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius.
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