Spor
Süper Lig'de derbi maçlarının tarihleri belli oldu08 Eylül 2019 Pazar 09:18 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 09:31
Ligde ilk yarıda kalan maçların programının açıklanmasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında aralarında yapacağı maçların tarihi netleşti.
Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.
Program şöyle:
6. hafta
28 Eylül Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
9. hafta
27 Ekim Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
13. hafta
1 Aralık Pazar:
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
16. hafta
22 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
Kaynak: AA