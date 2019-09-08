Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.

Program şöyle:

6. hafta

28 Eylül Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

9. hafta

27 Ekim Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

13. hafta

1 Aralık Pazar:

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

16. hafta

22 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Kaynak: AA