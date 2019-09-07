2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Final bileti için Polonya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

1. SET: Türkiye: 25 - Polonya: 17

2. SET: Türkiye: 25 - Polonya: 16

3. SET: Türkiye: 14 - Polonya: 25

4. SET: Türkiye: 14 - Polonya: 25

Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye-Sırbistan final maçı yarın saat 19.30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor