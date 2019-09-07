Spor
"Filenin Sultanları" finalde07 Eylül 2019 Cumartesi 21:14 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 21:31
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-1 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ın rakibi oldu. Final maçı yarın saat 19.30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Final bileti için Polonya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.
1. SET: Türkiye: 25 - Polonya: 17
2. SET: Türkiye: 25 - Polonya: 16
3. SET: Türkiye: 14 - Polonya: 25
4. SET: Türkiye: 14 - Polonya: 25
Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye-Sırbistan final maçı yarın saat 19.30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor