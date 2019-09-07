A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, müsabaka boyunca oyunu rakip yarı alana yığıp birçok pozisyona girmesine rağmen aradığı golü ancak 89. dakikada köşe vuruşu sonucunda buldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş (Dk. 61 Ozan Tufan), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 Emre Kılınç), Güven Yalçın (Dk. 46 Kenan Karaman), Cenk Tosun

Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez (Dk. 63 Marc Garcia), Rebes, Vales, Clemente (Dk. 78 Alaez), Cristian Martinez, Vieira (Dk. 86 Emili Garcia)

Gol: Dk. 89 Ozan Tufan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 20 Vales, Dk. 47 Rodriguez, Dk. 50 San Nicolas, Dk. 90 Alaez (Andorra), Dk. 71 Emre Belözoğlu, Dk. 78 Çağlar Söyüncü, Dk. 90 Yusuf Yazıcı (Türkiye)

Önemli anlar

2. dakikada Umut Meraş, sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ortasını açtı. Yusuf Yazıcı'nın altıpasın dışında çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gomes, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere tokatladı.

23. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Güven Yalçın, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortaladı. Mehmet Zeki'nin uygun durumda arka direkte sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Gomes, topu 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Türkiye bir kez daha tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu, ceza sahası önünde pasını sağ kanattaki Mehmet Zeki'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı ortada, ön direkte Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

40. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü. Pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top kornere çıktı.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

50. dakikada Türkiye mutlak gollük bir pozisyondan faydalanamadı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Andorra savunmasının ofsayt taktiğiyle ileri çıkmasından yararlanan Çağlar Söyüncü, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Kaleci Gomes ile karşı karşıya kalan Çağlar'ın aşırtma vuruşunda Ildefons Lima, son anda araya girerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

77. dakikada Emre Belözoğlu, ceza sahası dışından pasını Kenan Karaman'a verdi. Ceza yayı üzerinde sırtı dönük şekilde topu kontrol ettikten sonra kale alanına giren Kenan'ın sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü.

89. dakikada Türkiye beklediği gole kavuştu. Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpasın önünde iyi yükselen Ozan Tufan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Türkiye karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Türkiye puanını 12'ye yükseltti

Gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden milli takım puanını 12'ye yükseltti. Aynı puana sahip Fransa averajla lider, İzlanda ise 3. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki altıncı maçında 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 5 maçı da kaybeden Andorra ise puansız olarak son sırada kaldı.

Karşılaşma sonunda büyük sevinç

Andorra'yı 89. dakikada bulduğu golle mağlup eden ay-yıldızlı ekip, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, milli futbolcuları tribüne çağırırken, 100. milli maçını geride bırakan Emre Belözoğlu'na da tezahüratla destek verildi.

Andorra'ya karşı 3'te 3

Andorra'yı 1-0 yenen Türkiye, rakibiyle oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Daha önce Andorra ile iki kez karşı karşıya gelen Türkiye, 2013 yılında oynanan maçlarda rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

Ozan Tufan milli takımdaki 5. golünü attı

Andorra karşısında milli takıma galibiyeti getiren golü atan Ozan Tufan, A Milli Takım'daki 5. gol sevincini yaşadı.

Ozan, A Milli Takım'da çıktığı 44. karşılaşmada 5. golüne imza attı.

Şenol Güneş'in hamleleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra karşısında mücadelenin uzun süre berabere gitmesi sonrasında ikinci yarıda oyuncu değişikliği haklarını kullandı.

İkinci yarıya Güven Yalçın'ı kenara alıp Kenan Karaman'ı oyuna sürerek başlayan Güneş, 61. dakikada ise Umut Meraş'ın yerine Ozan Tufan'a forma şansı verdi.

Deneyimli teknik adam son oyuncu değişikliği hakkını 80. dakikada kullandı. Hakan Çalhanoğlu kenara gelirken Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Emre Kılınç ilk kez milli formayı giydi

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Emre Kılınç, ay-yıldızlı formayı ilk kez Andorra karşısında giydi.

Mücadeleye yedekler arasında başlayan Emre, karşılaşmanın 81. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadığı karşılaşma için Vodafone Park'a geldi.

Erdoğan'ı protokol tribünü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol tribününden izliyor.

Kaynak: AA