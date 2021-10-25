Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Medipol Başakşehir ve Sporting karşılaşmalarında kaybeden Beşiktaş, derbi galibiyetiyle moral bulmak istiyor. Beşiktaş, 9 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırdı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, sahasında oynadığı 5 lig maçında ise 4 kez kazandı 1 maçta eşitliği bozamadı. Ligin ilk 4 haftasında gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, son 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapatamadı.

Sakatlıkları süren Atiba Hutchinson ve N'Koudou, derbide görev yapamayacak. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde sahada olacak.

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Galatasaray'da moraller yerinde

Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray'da moraller yerinde. Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar, deplasmanda Lokomotiv Moscova'yı 1-0 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü.

Fatih Terim'in öğrencileri de Beşiktaş gibi 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, deplasmandaki 5 lig müsabakasında ise 8 puan toplayabildi.

8 maçlık cezası biten Marcao, derbiye 11'de başlayacak. Kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Berkan Kutlu, teknik direktör Fatih Terim'den forma şansı bekliyor.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Morutan, Kerem, Muhammed (Halil).