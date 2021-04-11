Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, bugün başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, hafta içi deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Gençlerbirliği ise son 2 maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
MKE Ankaragücü, ligde 33 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Gençlerbirliği topladığı 31 puanla 19. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbi 1-1 sona ermişti.
Başkent derbisini TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Derbi Gençlerbirliği MKE Ankaragücü Süper Lig
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