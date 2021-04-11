Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, hafta içi deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği ise son 2 maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

MKE Ankaragücü, ligde 33 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Gençlerbirliği topladığı 31 puanla 19. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbi 1-1 sona ermişti.

Başkent derbisini TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...