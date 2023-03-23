Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 2 Nisan, Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Nisan, Beşiktaş-Galatasaray maçı ise 30 Nisan'da oynanacak.
Etiketler: Süper Lig
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