Dörtlü Final, Bursa'da 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki organizasyonda maç programı, daha sonra açıklanacak.

Kupanın yarı finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, Arkas Spor ile de Halkbank karşı karşıya gelecek.