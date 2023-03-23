Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Final'in yeri ve tarihi belli oldu
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda Dörtlü Final'in yeri ve tarihi belli oldu.
Dörtlü Final, Bursa'da 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki organizasyonda maç programı, daha sonra açıklanacak.
Kupanın yarı finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, Arkas Spor ile de Halkbank karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Voleybol
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