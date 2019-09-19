Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor19 Eylül 2019 Perşembe 09:28 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 09:55
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi, 20 Eylül Cuma günü Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Ligde beşinci haftanın programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Kaynak: AA