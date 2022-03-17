Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanacak
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi, 18 Mart Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.
Ligde 30. haftanın programı şöyle:
18 Mart Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
20 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta oynanacak
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi 18 Mart Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
18 Mart Cuma:
17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
20 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)
16.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
21 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)
- 10:44
- 10:41
- 10:44
- 10:38
- 10:29