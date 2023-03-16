Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
18 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan
19 Mart Pazar
16.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
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