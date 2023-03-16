Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar

16.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan