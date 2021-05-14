Süper Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlanacak
Futbolda Süper Lig, 42. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
TFF 1. Lig'de play-off yarı final maçları oynanacak. Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek final rövanş maçları yapılacak. Misli.com 3. Lig ise play-off yarı final karşılaşmalarına sahne olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
15 Mayıs Cumartesi:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
TFF 1. Lig
Play-off yarı final ilk maçları
17 Mayıs Pazartesi:
20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Mayıs Salı:
18.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Rövanş maçları
22 Mayıs Cumartesi:
18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Misli.com 2. Lig
Play-off çeyrek final rövanş maçları
16 Mayıs Pazar:
16.00 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24Erzincanspor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-2)
16.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi) (2-1)
20.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk) (2-0)
20.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (Kocaeli) (1-1)
Misli.com 3. Lig
Play-off yarı final ilk maçları
15 Mayıs Cumartesi:
16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)
20.30 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)
Rövanş maçları
19 Mayıs Çarşamba:
16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)
16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 (Esenler Erokspor)
20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)
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