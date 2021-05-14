Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi finali Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul'da
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldı.
Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldı.
İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararları, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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