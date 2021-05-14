Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da büyük beğeni topluyor. Takımının Heracles ile oynadığı maçta ağları sarsan genç oyuncu, son zamanlarda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.
Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor. Feyenoord forması giyen milli futbolcu, 1-1'lik eşitlikle sona eren Heracles maçında takımını öne geçiren golü kaydetti.
Attığı golün yanı sıra ortaya koyduğu performansla da büyük beğeni toplayan Orkun Kökçü, Hollanda basını tarafından maçın en iyi oyuncusu olarak gösterildi.
Bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan 20 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde takımından ayrılması bekleniyor.
İngiliz, İspanyol ve İtalyan takımlarının yakın markajında olan Orkun Kökçü'nün menajerliğini de yürüten babası Halis Kökçü, geçtiğimiz haftalarda Milan ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.
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