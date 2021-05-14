Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor. Feyenoord forması giyen milli futbolcu, 1-1'lik eşitlikle sona eren Heracles maçında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Attığı golün yanı sıra ortaya koyduğu performansla da büyük beğeni toplayan Orkun Kökçü, Hollanda basını tarafından maçın en iyi oyuncusu olarak gösterildi.

Bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan 20 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde takımından ayrılması bekleniyor.

İngiliz, İspanyol ve İtalyan takımlarının yakın markajında olan Orkun Kökçü'nün menajerliğini de yürüten babası Halis Kökçü, geçtiğimiz haftalarda Milan ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.

