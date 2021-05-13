Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Takım'ın EURO 2020 geniş kadrosu yarın açıklanacak
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştireceği kampın geniş kadrosu yarın açıklanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu yarın yapacağı çevrim içi toplantı ile duyuracak.
Toplantı, TFF'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş
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