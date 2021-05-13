Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu yarın yapacağı çevrim içi toplantı ile duyuracak.

Toplantı, TFF'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.