`Anne lütfen ölme`

Süper Lig`de oynanan tüm maçlar 1 dakika geç başladı. Takımlar siyah bant ve siyah pankartla çıktı. Tribünlerde ise mesajlar vardı.

Bilet geliri Emine Bulut`un kızına

Antalyaspor, Süper Lig`in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut`un kızına bağışlayacak.

El Kabir`in ayağı kırıldı

Süper Lig`in 2`nci haftasında Rize`de oynanan Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor maçının 10`uncu dakikasında rakibin müdehalesi sonucu yerde kalan El Kabir`in sağ ayağı kırıldı.

Fenerbahçe`den 6 sezon sonra 2`de 2

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde sezona iyi giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, bundan önce en son 2011-2012 sezonuna Orduspor ve Gaziantepspor`u yenerek 6 puanla başlamıştı.

Muriç yine boş geçmedi

Fenerbahçe`nin yeni transferi Vedat Muriç gollerine devam ediyor. 2019 senesinde Süper Lig`de en fazla gol atan oyuncu olan Vedat Muriç, çıktığı son altı karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Tek sarı kartı Okan Buruk gördü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 87. dakikasında sarı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, dördüncü hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle Okan Buruk`a sarı kart gösterdi. Karşılaşmada kart gören tek isim Okan Buruk oldu. Buruk, turuncu-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı maçın sonunda da kırmızı kart görmüştü.

Diagne’ye ıslık ve alkış

Maça ilk 11’de başlayan Senegalli futbolcu net gol fırsatlarını değerlendiremezken mücadelenin 86. dakikasında oyundan alındı ve yerini Selçuk İnan’a bıraktı. Diagne’nin oyundan alındığı sırada tribünlerden ıslık ve protesto sesleri yükselirken bazı taraftarlar ise Senegalli forvete destekte bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kendisini destekleyen taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Son şampiyon iki maçta da kazanamadı

Süper Lig`in son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray iki maçtır kazanamıyor. Sarı-kırmızılı ekip pazar günü evinde karşılaştığı Konyaspor`a karşı 90+6`da yediği gol ile 1-1 berabere kaldı.

İlk iki haftada 2`de 2 ve 2`de 0 yapanlar

Süper Lig`in başlamasıyla birlikte yeni transfer olan futbolcular kendilerini kanıtlama adına tüm performanslarını gösteriyorlar. İşte ilk iki haftada 2`de 2 yapan takımlar; Fenerbahçe, Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor, 2`de 0 yapanlar ise; Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Göztepe oldu.

Ligin yeni ekibi kayıpsız ilerliyor

Süper Lig`e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor, Galatasaray`ın ardından deplasmanda Antalyaspor`u da yenerek ligde 2`de 2 yapan 4 takımdan birisi oldu.

Kaynak: TRT Spor