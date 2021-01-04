Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı ve hakemleri şöyle:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) Hakem: Sarper Barış Saka

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon) Hakem: Alper Ulusoy

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) Hakem: Arda Kardeşler

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) Hakem: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman) Hakem: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park) Hakem: Cüneyt Çakır

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya) Hakem: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) Hakem: Ümit Öztürk

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) Hakem: Halil Umut Meler