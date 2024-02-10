Süper Lig takımları 87 futbolcu transfer etti

Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, sona erdi. Yaklaşık 1 ay süren dönemde Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna yeni futbolcular dahil etti. Takımlar, 87 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, birçok yıldız oyuncuyla yollarını ayıran Yukatel Adana Demirspor oldu. Adana temsilcisi 9 oyuncu transfer etti. Bu takımı sekizer transferle düşme hattından kurtulmaya çalışan TÜMOSAN Konyaspor ile ilk 10'u hedefleyen EMS Yapı Sivasspor izledi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 7, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün altışar transfer gerçekleştirdiği ara dönemde Gaziantep FK 5 transfer yaptı.

En az transfere ise birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza attı.

Antalyaspor transfer yapamadı

Süper Lig'de kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım Bitexen Antalyaspor oldu. Transfer yasağı bulunan Akdeniz temsilcisi, ara transferde yeni oyuncu alamadı.

Transfer sayıları

İkinci transfer ve tescil döneminse Süper Lig takımlarının kadrosuna kattığı futbolcu sayıları şöyle:

Takım Transfer sayısı Adana Demirspor 9 Konyaspor 8 Sivasspor 8 Fatih Karagümrük 7 Kasımpaşa 6 MKE Ankaragücü 6 Gaziantep FK 5 Hatayspor 5 Çaykur Rizespor 4 Fenerbahçe 4 Beşiktaş 4 Başakşehir 4 Alanyaspor 3 Galatasaray 3 Pendikspor 3 Kayserispor 3 Samsunspor 3 İstanbulspor 1 Trabzonspor 1 Takımların tercihi yabancı oyuncu oldu

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.

Alınan futbolcuların 63'ünü yabancı uyruklular, 24'ünü yerli oyuncular oluşturdu. Süper Lig temsilcilerinin kadrosuna kattığı 63 yabancı futbolcu, 39 ülkenin pasaportunu taşıyor.

En fazla Senegalli ve Arnavut

Süper Lig temsilcileri, ara transferde en fazla Senegalli ve Arnavut futbolcu transfer etti.

Ara transferde alınan yabancı oyuncular arasında en fazla transfer edilen ülke vatandaşı 5 futbolcuyla Senegalli ve Arnavutlar oldu. İtalyanlar ile Brezilyalılar dörder futbolcuyla ikinci, Fildişi Sahili ise 3 oyuncuyla 3. sırada yer aldı.

Belçika, Hırvatistan, Kamerun, Nijerya, Özbekistan, Bosna Hersek, Portekiz ve Sırbistan vatandaşı ikişer oyuncunun transfer olduğu Süper Lig'de birer Almanya, Angola, Ekvator, Fransa, Gana, Güney Kore, Haiti, Honduras, İngiltere, İran, İspanya, Kazakistan, Kolombiya, Kongo, Norveç, Polonya, Romanya, Tunus, Cezayir, Hollanda, Fas, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Libya, Zimbabve ve Yunanistan vatandaşı sözleşme imzaladı.

Sekiz kulübün tüm tercihi yabancı

Süper Lig'de ara transfer döneminde yeni oyuncu alan 19 kulübün 8'i tercihinin tamamını yabancıdan yana kullandı.

Sezonun ilk yarısında forma giyen birçok yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Adana temsilcisi 9, düşme hattındaki TÜMOSAN Konyaspor ara transferde 8 futbolcu aldı. Bunların tamamının yabancı olması dikkati çekti.

Alanyaspor (3), RAMS Başakşehir (4), Beşiktaş (4), Galatasaray (3), Mondihome Kayserispor (3) ve Trabzonspor (1) aldığı tüm oyuncularda tercihi yabancıdan yana oldu.

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor, yabancının yanı sıra yerli futbolcu da tercih etti.

Yerli ve yabancı transfer sayıları

Takım Transfer sayısı Yabancı Yerli Adana Demirspor 9 9 - Konyaspor 8 8 - Sivasspor 8 4 4 Fatih Karagümrük 7 5 2 Kasımpaşa 6 4 2 MKE Ankaragücü 6 3 3 Gaziantep FK 5 4 1 Hatayspor 5 1 4 Çaykur Rizespor 4 1 3 Fenerbahçe 4 2 2 Beşiktaş 4 4 - Başakşehir 4 4 - Alanyaspor 3 3 - Galatasaray 3 3 - Pendikspor 3 2 1 Kayserispor 3 3 - Samsunspor 3 2 1 İstanbulspor 1 - 1 Trabzonspor 1 1 - Ara transfer döneminin yaş ortalaması 27,2 oldu

Süper Lig takımlarının ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.

Alınan futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.

İki kulüp tecrübeye yöneldi

Ara transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendiren 2 kulübün transfer yaş ortalaması 30 ve üstü olması dikkati çekti.

Kadrosuna birden fazla oyuncu katan takımlar arasında Siltaş Yapı Pendikspor'un transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması 31,33 oldu. İstanbul temsilcisi, transferleri en yüksek yaş ortalaması olan kulüp konumunda olurken Fenerbahçe ise 31,25 yaş ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı.

Takımlara göre transfer sayıları ve yaş ortalamaları şöyle:

Takım Transfer sayısı Yaş ortalaması Adana Demirspor 9 25,65 Konyaspor 8 26,6 Sivasspor 8 26,6 Fatih Karagümrük 7 29,70 MKE Ankaragücü 6 27,33 Kasımpaşa 6 26,33 Gaziantep FK 5 26,4 Hatayspor 5 25,4 Çaykur Rizespor 4 24,5 Fenerbahçe 4 31,25 Beşiktaş 4 26,5 Başakşehir 4 27,75 Alanyaspor 3 26,33 Galatasaray 3 27,25 Pendikspor 3 31,33 Kayserispor 3 29,3 Samsunspor 3 29 İstanbulspor 1 20 Trabzonspor 1 32

En genci Rizespor

Çaykur Rizespor, transferlerinde en düşük yaş ortalaması yakalayan kulüp oldu.

Ara transferde dört futbolcuyu kadrosuna dahil eden Karadeniz temsilcisinin transferlerinin yaş ortalaması 24,5'te kaldı.

En genç ve en yaşlı

İkinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan en yaşlı futbolcu Salvotore Sirigu oldu.

Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı İtalyan kaleci Sirigu, 37 yaşla ara transferin en yaşlı oyuncusu konumunda. Sirigu'yu Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki stoperi Leonardo Bonucci izledi.

En genç futbolcu ise 6 Ocak 2004 doğumlu Yukatel Adana Demirsporlu Breyton Fougeu oldu.