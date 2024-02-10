Sivasspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Emre Kargın görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 30 puan topladı.

Sivasspor'da ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa, karşılaşmada yer alamayacak.

Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ve orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 36 puanla 6. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak. Yeni transferler Muammer Sarıkaya ve Akintola ise kafileye dahil edildi.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a gidecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 1-1 tamamlanmıştı.