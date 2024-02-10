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Spor
AA 10.02.2024 12:35

Konyaspor MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Konyaspor MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son iki maçında 1 puan alan ancak hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başaran Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı başkent temsilcisi, haftaya 29 puanla girdi.

Son 5 maçında 4 beraberlik elde edip, bir kez mağlup olan Konyaspor, 22 puanla 19. sırada yer alıyor. Konyaspor da Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmuştu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

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Konyaspor MKE Ankaragücü Süper Lig
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