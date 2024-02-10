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Spor
AA 10.02.2024 10:41

Lakers, Pelicans'ı rahat geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-122 yendi.

Lakers, Pelicans'ı rahat geçti
[Fotograf: AA]

NBA'e 6 maçla devam edildi. İlk yarıda Pelicans potasına 87 sayı gönderen Lakers, salondan bu sezonun 28. galibiyetini alarak ayrıldı.

Lakers'ta D'Angelo Russell 30 sayı, 5 asist, Austin Reaves 27 sayı, 4 asist, LeBron James 21 sayı, 14 asistle skora katkıda bulundu.

Zion Williamson'ın 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı Pelicans'ta, Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, CJ McCollum 19, Herbert Jones 13 sayıyla mücadele etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Houston Rockets ise deplasmanda Toronto Raptors'a 107-104 mağlup oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-127

Toronto Raptors-Houston Rockets: 107-104

Boston Celtics-Washington Wizards: 133-129

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 120-84

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 135-106

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 139-122

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